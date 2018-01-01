刀開一半... 強國醫生竟要患者加價、付款才繼續

2018-01-01 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南省文山市的「文山東方醫院」遭患者投訴，指出院方在手術進行時中途停止，要求患者再繳費才能繼續手術，患者只好乖乖付錢，並於術後提出投訴，引起關注，不過之後經過當地政府機關調解，雙方已達成和解。

綜合中國媒體報導，投訴的患者王姓男子表示，他當時到「文山東方醫院」進行手術諮商，醫生稱檢查費80多元人民幣（約370元新台幣）、抽血化驗費180元人民幣（約830元新台幣），手術費用2000元人民幣左右（約9260元新台幣），但之後在手術過程中，醫生卻突然停止動作，稱「手術需要進行修復」，費用爆增到約2萬元人民幣左右（約9萬2600元新台幣）。

王男只好用微信APP先轉帳4000元人民幣（約1萬8520元新台幣），並在護士拿出的協議書上簽字、蓋手印，手術才繼續進行。王男還指控，手術結束後他還被要求寫下欠條才能離開，最終他在護士的陪同下，繳納了剩餘的手術費，加上稍早轉帳金額，最後總結他總共繳了1萬8480元人民幣（約8萬5562元新台幣），醫生之後還告訴他，還需要接受約一週的術後治療。

王男之後就此事向媒體、當局提出投訴，院方坦承此做法確實有不足，會繼續改進，但昂貴的手術費不是強制的，是在手術過程中與王先生說好的，雖然當時使用的「脫細胞異體真皮手術」比較貴，但在當時情況下，這一種手術是效果最好的選擇，強調醫生是經王先生簽字同意後才進行手術的。

針對院方所說的「簽字同意後才手術」的說法，王男說，當時他在手術台上，很混亂，對價格並不知情。

當地政府機關之後派出人員進行協調處理，雙方達成和解，院方退給王男1萬元人民幣（約4萬6300元新台幣）的手術費用，並承諾之後為他進行免費治療，院方也接受了停業整頓的處罰。