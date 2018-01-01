伊朗反政府示威延燒第5天 已釀12死

伊朗民眾不滿當局未經選舉的教士領導階層、經濟低迷和政府貪腐等，連日在全國各地爆發示威抗議。（美聯社）

2018-01-01 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗民眾不滿當局未經選舉的教士領導階層、經濟低迷和政府貪腐等，連日在全國各地爆發示威抗議，伊朗國營媒體週一（1日）表示，至今已有12人在衝突中喪生。

《美聯社》報導，這波抗議活動上週四在伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）爆發，起初只是針對經濟困難和貪腐傳聞發洩怨氣，隨後示威聲浪擴到到數個大城市，後來也開始要求最高宗教領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

至今已有數百位示威民眾被捕，伊朗國營電視台指出，週日晚間有10人在衝突中喪生，但未說明細節；週六晚間，伊朗西部的抗議活動中，有2名示威者遇害。

國家電視台指出，「一些武裝示威者試圖接管一些警察局和軍事基地，但被安全部隊強力阻擋」，報導並未說明這些攻擊發生在哪些地方。新聞畫面還顯示建築物起火的照片、救護人員試圖幫助一群傷者，以及有一輛消防車似乎遭示威者襲擊、燒毀。

伊朗已在週日封鎖Instagram和當地熱門通訊軟體Telegram，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）承認民眾對伊朗經濟低迷感到憤怒，但他和其他人都警告，政府不會容忍行動違法的人。