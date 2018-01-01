當街亂棒打死狗 強國警的回應讓網友拳頭硬了

2018-01-01 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國有網友昨天爆料，指出湖南省長沙市有員警活活用棍棒將狗給打死，引發關注，事後警方澄清，表示因為該狗咬傷人，但沒有麻醉槍，加上找不到狗主人，又怕開槍會跳彈傷人，只好用木棍將其撲殺，不過網友對警方的說法持保留態度，紛紛留言質疑。

綜合中國媒體報導，有中國網友在2017年12月31日下午附上影片爆料，指控長沙警方虐死狗，由影片可見，一條疑似黃金獵犬的狗被綁在石墩上，已被打到無法站穩，周邊滿是鮮血，之後一名警員拿木棍直接擊打狗的頭部，狗應聲倒地，不少群眾則是在旁圍觀。

影片上傳網路後成為話題，不少網友質疑警方手法殘暴，引發關注。

長沙公安局天心分局當天晚間緊急在官方微博發出聲明，指出當天下午接獲報案，指出有人被狗咬傷，到場後發現冷姓報案人（66歲，男）膝蓋被狗咬傷，朱姓市民（23歲，男）雖然也被狗攻擊，但因衣服穿比較厚所以沒受傷。

警方表示，考量未配備麻醉槍，且短時間找不到狗主人，若用手槍又容易跳彈傷人，只好用木棍對狗進行撲殺。

不過許多中國網友對警方的說法不能接受，紛紛留言質疑：「你可以殺，可以合法處置，但有什麼資格虐殺？」、「狗不會說話，你們（警方）倒是挺能說的」、「不要把長沙市民當傻子」，還有不少網友要求警方將事發現場的監視器畫面，以及傷者照片給公布，貼文瞬間被灌爆。