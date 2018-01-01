冷到像在南極跨年 紐約200萬人無畏歡慶2018 ！

紐約時代廣場迎來2018。（美聯社）

2018-01-01 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約迎來2018！曼哈頓中城區體感溫度達到零下15度，有人直說像是在南極跨年，不過200萬民眾仍不畏寒冷，擠在紐約時代廣場和附近街道，齊聲歡呼新年到來。

據《路透》報導，去年跨年夜是舒適的7度，沒想到今年出現紐約史上第二冷的跨年夜晚，最冷的紀錄出現在1917年，當時氣溫驟降到零下17度。千里迢迢來自西班牙的32歲男子賈西亞（Alejandro Garcia）直呼自己快要被凍死了，但女友想要留下來跨年。

紐約54歲男子帕克說，紐約冷到比南極更像南極，但似乎全世界每個人都在這裡，而他自己也在這裡。來自紐澤西州的13歲少年亨特（Jaden Hunter），在當地時間31日傍晚6時就到廣場了，他興奮地直說這是千載難逢的機會，雖然非常寒冷，但他有各種取暖的方法。

200萬人「3、2、1」的倒數聲最後終於從《CNN》的直播中傳來，時代廣場水晶球綻放炫麗色彩緩緩降下，這一刻所有擠在廣場的民眾都忘了寒冷，互相擁抱在一起歡慶2018。

紐約時代廣場迎來2018。（美聯社）

時代廣場跨年夜仍聚集200萬人。（路透）