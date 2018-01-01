伊朗反政府抗爭風波 已釀2死、200人被捕

伊朗各地的抗議進入第4天，有數百人參與示威，最後約有200人被捕，甚至已有2名示威者遇害，此次抗議為伊朗近年來對教士統治階層最大的挑戰。（路透）

2018-01-01 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗民眾不滿當局未經選舉的教士領導階層，以及伊朗在區域推行的外交政策，昨在伊朗各地的抗議進入第4天，有數百人參與示威，最後約有200人被捕，甚至已有2名示威者遇害，此次抗議為伊朗近年來對教士統治階層最大的挑戰。

綜合外媒報導，伊朗官方今天表示，共有200多人被捕，德黑蘭省副省長納瑟巴克特（Ali Asghar Nasserbakht）表示，這些人現在遭司法機構拘押，也有些人從輕發落已經獲釋，並表示，被捕人士當中有40個「領導人」，這些人的抗議事由無關經濟。官方昨天也終於承認，有2名示威者遇害，但推稱是激進組織「伊斯蘭國」（IS）所為。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）對此首度鬆口說，政府尋求阻止連日動蕩的同時，政府機構也須提供「批評的空間」，但他對群眾提出警告，認為人民有權抗議，但暴力無法接受，「政府對破壞公共財產、違反公共秩序、製造社會動蕩的人，將不會容忍。」

此次為伊朗自2009年支持改革引發的動蕩以來，對教士統治階層的最大膽挑戰，原先示威群眾僅針對經濟困難和貪腐傳聞展開抗議，後來直接要求最高宗教領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。