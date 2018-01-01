小布希政府判斷錯誤？美前防長：北韓18年前幾乎棄核

北韓在2000年本有很大機會放棄核武，不過因為小布希政府的判斷上的巨大錯誤，導致北韓如今仍持續走核武路線。（法新社）

2018-01-01 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕克林頓政府時期的國防部長威廉．佩里（William Perr）接受日本《共同社》報導時表示，北韓在2000年本有很大機會放棄核武，不過，因為小布希政府的判斷上的巨大錯誤，導致北韓如今仍持續走核武路線。

佩里現年已高齡90歲，不過他仍時常針對國際局勢發表看法，近日他接受《共同社》專訪時透露，1999年5月他訪問平壤後，美國和北韓在2000年秋季實現了高官互訪，克林頓政府與平壤達成協議的態度相當積極，不過當時克林頓已快卸任，為了不對後任的小布希造成約束，因此最終雙方並未簽約。

佩里表示，當時的小布希政府有「北韓將因經濟壓力而崩潰」的樂觀預測，因此未延續克林頓政府的對話路線，且美國在伊拉克戰爭的軍費增加，對北韓政策走投無路，因此導致北韓日後擁有核武，他斷言「這是巨大錯誤」。

佩里回憶當年與金正日親信、時任第一副外相姜錫柱的談判過程，「就像金正日親臨談判現場一樣」佩里也透露，當時美方的提案不僅提到核問題，還包括美國北韓關係正常化、在平壤開設美國大使館、日韓提供經濟支援等，當年美國希望把北韓變為「普通國家」，以去除北韓核開發的動機。