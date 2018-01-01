2018年「不宜去」旅遊景點 中國長城、北京上榜

北京霧霾嚴重，被列2018年不宜旅遊。（路透）

2018-01-01 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕新年開始，想去那裡旅遊？不過，美國知名旅遊指南《Fodor》採取排除法，日前發布2018年「不宜去」的旅遊地點，其中，印度泰姬瑪哈陵、義大利威尼斯、中國長城和北京等。

《Fodor》列名今年不宜旅行地點：厄瓜多的加拉巴戈群島因當地法律太嚴；義大利威尼斯、秘魯馬丘比丘（Machu Picchu）、荷蘭阿姆斯特丹則是遊客太多，該城市已發聲明要降低旅客人數；泰國攀牙灣國家公園原來碧藍海水與白色沙灘，已經被太多遊客污染，危及珊瑚礁。

印度泰姬瑪哈陵，今年3月就要進行「美白」工程，屆時建築外牆都將覆土，去了也看不到；緬甸2017年發生政府軍血洗洛興雅人，被聯合國稱為種族清洗，迫害持續中；另外美國密蘇里州、宏都拉斯等，則是社會治安太壞，最好不要去；古巴是美國政府發禁令的旅遊地點。

中國長城城牆遭到風化、塗鴉等破壞，附近景觀也被新建築、採礦等破壞，甚至還有農民挖長城土石作肥料，而中國首都北京則是霧霾嚴重，影響人的健康

知名的聖母峰，氣候變遷導致冰雪融化，登山路況更不穩定，，2017年有6人在途中喪生，山上至今還有逾200具登山者遺體未運下山，且一趟登山費用約25萬至45萬美元（約740萬至1330萬元台幣）不等，又貴又危險。