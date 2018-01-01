中國土豪買貝加爾湖畔土地 俄5萬人聯署制止「入侵」

貝加爾湖風景相當優美，如今卻遭中國人大舉置產開發，觸怒俄國人簽請願防中國入侵。（圖擷自維基百科）

2018-01-01 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中俄邊界貝加爾湖風景優美，吸引大批中國人購買湖畔土地，在上面建別墅、旅館，當地約有10%土地落入中國土豪手中，據報導，這項爆買行動已觸怒俄國民眾，已有約5萬俄國人在一份請願信上提出呼籲，要求官方介入制止「入侵」事件。

綜合媒體報導，這份請願書是在2017年的12月初，由俄羅斯遠東和西伯利亞地區民眾發起，不到一個月，已有5萬多人簽名，向俄羅斯上議院聯邦委員會主席、及普亭總統請願，要求制止中國「入侵」貝加爾湖，停止破壞當地生態，禁止中國人購買貝加爾湖畔土地。

請願書指控，中國人在湖畔興建旅館，不過沒有設立污水處理系統，導致大量的生活廢水都排入當地的小河溝，最後全部流入貝加爾湖中，造成自然環境及生態破壞。

這項請願行動已獲得親克里姆林宮的俄國媒體關注及報導，引述當地村民的說法，指中國人不必宣戰，就已佔領了具加爾湖，並用高高的柵欄牆，擋住陽光，村民菜園無法耕種，大興土木更破壞當地鄉村的寧靜，當地議員也憂慮，高達百萬人前往貝加爾湖旅遊，對當地更是嚴峻挑戰。

目前，貝加爾湖畔的伊爾庫茨克州州長列夫前科已經組建工作小組，將從今天起，調查外國人非法購買貝加爾湖畔土地問題；當地媒體也報導，指當地的國民近衛軍也已進駐貝加爾湖畔，制止幾處建築工地的施工。