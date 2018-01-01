元旦演說超狂！ 金正恩嗆美：核按鈕一直在我桌上...

金正恩今天發表新年致詞，對美態度仍強硬。（法新社）

2018-01-01 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩今天（1日）發表新年致詞，他針對美國嗆聲，「整個美國都在我方核武射程範圍內。」並強調「核按鈕一直在我桌上」。

綜合外媒報導，金正恩今天談話針對美國表示，美國將永遠無法對北韓開戰，因為北韓已發展出以核武打擊美國本土全境的能力。

金正恩也強調，「整個美國都在我方核武射程範圍內。」他還說：「核按鈕一直在我桌上。這是事實，不是威脅。」