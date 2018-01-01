抗議群眾挑戰領導階層 伊朗揚言鎮壓

2018-01-01 00:38

〔中央社〕伊朗抗議群眾連日示威，已對政府和教士領導階層構成1979年伊斯蘭革命以來最重大的挑戰，當局今天警告可能採取鎮壓行動。美國總統川普持續煽風點火，為這些示威者叫好。

路透社報導，今天晚上首都德黑蘭又有抗議群眾聚集，警方發射水柱想要驅散他們。

數以萬計伊朗群眾自28日起在全國各地示威抗議，反對這個伊斯蘭共和國未經選舉的教士領導階層，以及伊朗在這個地區推行的外交政策。他們也高呼各種口號，支持某些政治犯。

示威群眾起初只是針對經濟困難和貪腐傳聞發洩怨氣，但後來也開始要求最高宗教領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

據國營電視台報導，消息靈通人士表示，政府繼切斷手機網路後，也已經暫時限制使用Telegram和Instagram等傳訊軟體。

伊朗通訊部長賈赫羅米（Mohammad-Javad Azari Jahromi）指控Telegram頻道是「反革命」，煽動「投擲汽油彈、武裝暴動以及社會動盪」。

社群媒體上出現的先前抗議活動影片顯示，有些人高喊：「教長們，有點羞恥心，自己離開這個國家。」

有些示威群眾還高呼：「禮薩汗萬歲！」禮薩汗（Reza Shah）是巴勒維王朝的締造者，這種呼聲顯示民眾的憤怒程度為前所未見，才會打破禁忌。

禮薩汗在1925至1941年間統治伊朗，他的巴勒維王朝於1979年的革命遭這個伊斯蘭共和國的首位領導人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）推翻。

這波抗議風潮是2009年以來最大規模的一次，當年總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）贏得連任曾引發質疑，也曾出現抗議。

對現任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的政府而言，這種抗議風潮尤其棘手，因為他競選時承諾要保障人民的表達和集會自由。

法新社報導，內政部長法茲里（Abdolrahman Rahmani Fazli）今天警告，政府將正視「暴力、恐懼和恐怖行為」。他在國營電視台表示：「損害公共財產、破壞秩序和違反法律的人，必須要為行為負責，並付出代價。」

美國總統川普昨天針對伊朗的抗議示威警告說，伊朗人民想要改變，且「暴虐政權無法永久持續」。他今天再次為伊朗示威者歡呼叫好，說伊朗人民終於了解他們的錢財是如何被偷走和浪費在恐怖主義上。

川普推文指出，伊朗人民看來「不願再忍耐下去」。他強調：「美國正在密切關注是否有侵害人權事件發生！」