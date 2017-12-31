又是炸彈恐怖攻擊！ 阿富汗葬禮遇襲18死

阿富汗東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）的一個葬禮現場遭到炸彈攻擊，造成至少18人死亡、13人受傷。（法新社）

2017-12-31 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗在2017年的最後一天又傳恐怖攻擊！東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）的一個葬禮現場遭到炸彈攻擊，造成至少18人死亡、13人受傷，目前還沒有任何組織出面宣稱犯案；恐怖組織塔利班（Taliban）更在Twitter上發文撇清關係，指此起案件並非他們所為。

綜合外媒報導，這起爆炸發生在當地前省長米納（Haska Mina）的葬禮上，死傷者都是到場哀悼致意的民眾，年齡層偏高，地上衣服、帽子和鞋子等物散落一地，現場血跡斑斑。

塔利班火速否認涉案 官方懷疑IS下毒手

政府發言人卡克亞尼（Attagu Khogyani）表示：「我們原本以為這是一起自殺攻擊事件，但後來確認是由藏在現場一輛摩托車上的炸彈引爆所造成的。」

恐怖組織塔利班在阿富汗東部一直以來活動頻繁，因此多人猜測此次案件又是他們所為，但塔利班隨後在Twitter推文否認犯行；官方人士分析，此次爆炸極有可能是極端組織「伊斯蘭國」（IS）所為。本月以來，該組織僅在首都喀布爾就策劃了數起攻擊，本月28日的自殺炸彈攻擊案，更造成多達125人死傷。