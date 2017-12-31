剛果總統拒下台爆示威 人權組織：至少2人被擊斃

2017-12-31 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕剛果總統卡比拉（Joseph Kabila）在去年12月任期屆滿後，拒絕下台，並答應在2017年年底舉行總統選舉。但後來他又將選舉日期延至2018年12月，導致國內再度爆發抗議示威活動。人權觀察（Human Rights Watch）表示，今（31）日的示威中，剛果的維安部隊射殺了2名男子。

綜合外媒報導，卡比拉並未實現諾言，在今年年底舉辦總統選舉，反而將選舉日期再多延一年。外界質疑，卡比拉再度將選舉日期延後，是想設法取消憲法禁止他再次參選的任期限制，屆時剛果也將再度陷入1999年時、內戰狀態的恐懼。

天主教維權人士因而在今天彌撒活動結束後，號召抗議人士示威。人權觀察的中非主任邵葉（Ida Sawyer）表示，有2名男子在首都夏沙（Kinshasa）馬泰特（Matete）區的聖阿爾方斯（St. Alphonse）教堂外遇害。

對此，警方發言人瑪瓦納姆普圖（Pierrot Mwanamputu）否認安全部隊在抗議活動中有使用實彈。瑪瓦納姆普圖表示，警方在白天出動，每個人都盯著他們，警方也不可能在晚上行動。

但目擊者表示，在當地醫院看到2名死者的手臂與腿部，都有遭到子彈擦傷的痕跡。維權人士加比安巴（Georges Kapiamba）也表示，金夏沙至少7人受到嚴重槍傷，約有50人被捕。加比安巴更指出，東南部的卡米納鎮（Kamina）有3人受到重傷、25人被捕。

瑪瓦納姆普圖證實，警方有逮捕封鎖道路與焚燒輪胎的抗議人士，但並不清楚實際人數。