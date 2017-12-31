習近平發表新年賀詞 細數2017成就

2017-12-31 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平今（31）日發表2018新年賀詞，總結過去一年在政治、軍事、民生、科技等各大領域的成就，針對港澳特區，他僅提到香港，稱香港「明天必將更加美好」。

根據《新華社》報導，習近平晚間7時透過央視等官方媒體發布新年賀詞，他提到，今年中共召開第19次全國代表大會、有1000萬農村人口脫貧等，他還盤點中國今年在科技方面的成就、細數中國今年所主辦的外交活動，包括「一帶一路」峰會、金磚國家峰會等，以及他今年出席的海外外交場合。

其中，習近平僅在一開始問候時提到台灣；針對港澳特區，習近平只提到了香港，「香港回歸祖國20週年時，我去了香港，親眼所見，有祖國做堅強後盾，香港保持了長期繁榮穩定，明天必將更加美好。」

展望2018年，習近平表示，中共19大是未來發展藍圖，明年是「改革開放」40週年，要以此為契機，「將改革進行到底」。他還指出2020年現行標準下農村貧困人口實現脫貧，「全社會要行動起來」。

根據《中央社》指出，習近平接任中國國家主席至今，共發表過5次新年賀詞，即2014年至2018年，2014年、2015年、2016年、2018年都坐在書桌前，當時習近平的背後、右方都有一排大書架，唯獨2017年是站在講台前。