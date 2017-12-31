怕死所以不動手術 泰國老婦臉都「融化」了！

泰國一名老婦得了神經纖維瘤症，導致臉部看起來像融化了。（圖擷取自youtube）

2017-12-31 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕泰國有一名婦女得到罕見疾病，導致臉部器官異常下垂，外表看起來會讓人以為她的臉好像是融化了。儘管如此，她還是不願意接受治療，選擇走上街頭賣飾品過活，表示「現在的日子很開心」。

根據外媒報導，63歲的Wiang Boonmee在幾十年前得到神經纖維瘤症（Neurofibromatosis），臉部開始長出異常組織，這種疾病其實越早發現越早治療最好，但她害怕動手術之後就永遠醒不來了，於是堅決不接受手術，就這樣日積月累，這些下垂的異常增生物「掛」在臉上，看起來就像皮膚融化一般，眼睛、鼻子、雙頰全都走了樣。

原先住在泰國東北部素輦省（Surin）的Wiang Boonmee表示，前一陣子和女兒來到曼谷，現在就靠著在街頭賣東西賺錢過活。曾有一位遊客表示先前逛街時就曾看過這位老婦，並關心起她，表示「我看到一名老奶奶在街頭賣東西，而且她的雙眼還看不到，看得出來她的生活很困難，但她仍然選擇努力工作。」

泰國知名私校蘭實大學（Rangsit University）校長Sunura Ourairat也在上週前往拜訪Wiang Boonmee，呼籲各界多幫助這位老婦，也向相關衛生部門提出請求協助的需求。自從Wiang Boonmee的事情傳開後，開始有人伸出援手，樂觀的Wiang Boonmee還說：「我很開心收到善心人士的捐款，我很感恩。」

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