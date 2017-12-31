印度超級巨星 宣布角逐省長寶座

印度67歲的坦米爾語（Tamil）電影巨星拉吉尼坎斯（Rajinikanth）今天表示，他準備從政、並成立新政黨。（團翻攝自ndtv.com）

2017-12-31 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕印度67歲的坦米爾語（Tamil）電影巨星拉吉尼坎斯（Rajinikanth）今天表示，他準備從政、成立新政黨，在印度政壇掀起波瀾。

綜合外媒報導，印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）占該國汽車出口大宗，曾被喻為「亞洲的底特律」；而被數百萬坦米爾人稱為「母親」（mama）的印度「南霸天」、坦米爾那都省前省長賈雅拉莉妲（J. Jayalalithaa）於2016年12月心臟病發驟逝後，當地政局一直處在不安穩的狀態。

賈雅拉莉妲在1960至70年代，曾是位風靡一代的知名女星，從政後更成為坦米爾那都省舉足輕重的政治人物，有些反對現任總理莫迪（Narendra Modi）的反對派更曾希望她出馬角逐總理大位，但被賈雅拉莉妲婉拒。

如今超級巨星拉吉尼坎斯宣布從政，在印度政壇掀起不小波瀾；他曾是亞洲收入最高的演員之一，在印度境內地位崇高，擁有近7000萬人口的坦米爾那都省更是他的鐵桿票倉；拉吉尼坎斯在今天的演講中表示：「我從政不是為了金錢、名利等原因，如你們所見這些我都不缺；而是如果現在不這樣做、以後我將被自己的愧疚感淹沒。」

拉吉尼坎斯稱改變體制是自身責任：「我將推動崇尚精神的政治，不帶種姓、或是宗教傾向；且若3年內沒達成目標，將辭職下台以示負責。」他更表示，未來的最高目標是奪下坦米爾那都省議會中的全部234個席次。

過去50年來，坦米爾那都省一直由達羅毗荼人（Dravidian）組成的2個政黨輪流執政，2黨均以反種姓制度及政教分離為政黨核心理念；而總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在2016年的省議會選舉中並未奪下任何席次，下次選舉預定於2021年登場。