2017最後一天 日本東京下起初雪！

日本東京今日下起初雪。（圖擷自てつ‏@tetsu_skytree）

2017-12-31 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕今天是2017年最後一天，日本東京都心於上午8時30分許下起了初雪，比過去平均初雪日期早了3天，但跟2016年寒冬的11月24日初雪比起來，還是晚了37天。

據《NHK》報導，受強烈冷空氣影響，北日本與東日本今天的氣溫都明顯下降，青森市零下6度、札幌市零下5度、水戸市零下2度、仙台市零下1度、宇都宮市零下1度、東京都心氣溫則為2度。預估今天東京都心的最高氣溫在5度左右。