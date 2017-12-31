搶租凶宅！房客：怕窮多於怕鬼

香港悲歌，窮人搶租凶宅。圖為香港一景。（法新社）

2017-12-31 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港房價高昂，已到一屋難求的地步，根據報導，公屋申請等候名單已高達28萬宗，更有20萬人居住在最便宜的劏房（分割出租套房），搶手程度是，即使剛抬出屍體，當天即有人進住。

香港《蘋果日報》報導，在香港荃灣、土瓜灣、深水埗及旺角等區都有劏房凶宅，各種死亡案件如碎屍案、自殺案，還有租客被活活燒死…，各式的慘劇不斷的發生，但是，這類凶宅依然滿租，租屋客甚至是搶租才能住到，一位凶宅租客坦言，「驚窮多過驚鬼！」，即使怕的要死，也要硬著頭皮住。

報導指出，一位50歲女士目睹住對門的男子被刺死，但該男子屍體被搬走後，她隨即進住，已經變成凶宅，但房租照漲，房東只換床單，連床都沒換，就漲價出租，出事前房租是1300元港幣（下同，約合台幣4940元），出事後還加租到2500元（約台幣9500元），在她苦苦哀求之下，願意協助打掃地板，減了500元的租金。

由於曾目睹凶殺案，這位女士其實很害怕，白天要開大門、晚上要點燈才睡得著，但是，該處已是週遭最便宜的租金，只能繼續住。

另位鄰居阿伯也是當天凶殺的目擊者之一，直接表示，銀行戶口只有48元（約148元台幣），能怎麼辦，房東沒加租，他已經很偷笑了！