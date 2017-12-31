「扶貧」變「扶貪」？中國富豪嗆：乾脆每年給5億

王健林曾對中國「扶貧」政策的成效表示不滿。（美聯社）

2017-12-31 12:12

〔即時新聞／綜合報導〕中共近來大力推行「扶貧」政策，但過程中屢爆貪汙醜聞，所謂的「扶貧」被外界戲稱為「扶貪」。

近日在網路上流傳一段影片，中國丹寨縣長在會議上，當著中國富豪、萬達集團董事長王健林的面，希望他能將當地投資的所有利潤留下做扶貧之用，但王健林一聽到這番話，不但狠狠地盯著丹寨縣長，還說「乾脆直接每年給你5億算了」。

綜合外媒報導，這段影片是王健林去年參與貴州丹寨縣扶貧會議時所攝，縣長徐劉蔚開直接了當地說，希望萬達能把在當地投資的所有利潤留下，縣府將會以「普惠性原則」分發給貧戶。

對此，王健林先是對「扶貧」的成效表達不滿，認為萬達從事扶貧事業多年，也在利潤轉移支付的方式做過多種嘗試，但往往都是人均收入增加，貧戶卻沒減少。

王健林後來更批判性地說，「如果要所有利潤，那倒不如我每年固定給你5億，然後你自己去分」、「5億很簡單，節省一些成本就有了，何必脫褲子放屁」。

有報導提到，中共國家審計署向中國人大常委會所作的審計報告指出，有1.5億人民幣的扶貧資金被虛假冒領或違法使用，且多數落入官員子女口袋，而非進入貧戶手中。