嘴歪女整形10次後 轉變成「泰國版Angelababy」

Jibb整型後，形似中國女星Angelababy，相當漂亮。（圖擷取自《Báo Mới 》報導專頁）

2017-12-31 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名女生Jibb身材高挑、纖瘦，由於嘴巴歪斜的緣故，讓南韓的專業醫生團隊替她「改造」一番，其效果實在太過驚人，讓節目上Jibb媽媽都差點認不出來，如同「泰國版Angelababy」般，簡直美若天仙。

綜合外電媒體報導，Jibb於真人秀中落淚表示，因外貌經常遭受同學嘲笑，自己缺乏自信、沒交到什麼朋友之外，求職也不順遂，最後只能在媽媽小攤販幫忙，因家境不好沒有錢能夠整容，因此參加泰國整型真人秀《Let Me In Thailand》，希望讓節目的專業醫生來幫忙改變自己的命運。

綜合外電報導，Jibb前後共進行約10次整型手術，包括墊下巴、開眼頭、隆鼻、削骨、皮膚美白等這些手術，可以說做了全面大改造，節目最後Jibb充滿自信的走出來，眼睛變大、臉變尖、皮膚白皙、鼻子又挺，形似中國知名女星Angelababy，現場觀眾與Jibba媽媽為她「進場維修」後容貌感到大吃一驚，實在是判若兩人。

泰國女生Jibb，原本嘴巴歪斜經過數10次整型手術後，簡直判若兩人。（圖擷取自《WorkpointOfficial》Youtube頻道）