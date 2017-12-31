臨死前高舉著金孫 燒成焦屍仍維持姿勢...

由於窗戶加裝鐵窗，無法立刻將祖孫4人救出。（取自湖南經視）

2017-12-31 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省岳陽市週三（27日）發生一場大火，住在公寓2樓的阿公，為了救7歲的寶貝孫子，臨死前仍努力的高舉著孫子，任由火勢燒在自己的身上，讓孫子逃過一劫，就算被燒成焦屍，仍保持著高舉的姿勢，消防員看到這畫面，忍不住都掉淚。

起火點位於1樓的水果店，疑似為店內的電器設備故障，引發大火，經營水果店的劉姓女子剛好在店內，在第一時間發現大火，立刻逃生，不過住在2樓的2個兒子和父母就沒這麼幸運了，家中所有窗戶都被加裝鐵窗，他們只能站在窗邊求救。

目擊者透露，當時看到7歲男童哭喊著：「救我。」看到一名阿公高舉著這個男童。消防人員控制火勢後，立刻進入搜救，但阿公已變成焦屍，在死後他仍維持高舉著支持，就是害怕孫子會和他一起被燒死，屋內的阿嬤和2歲男嬰也已死亡，被高舉著的7歲男童則被救出。

7歲男童全身有10%面積皮膚被嚴重燒傷，已送醫救治，雖無生命危險，但高燒不退，時常處於昏迷狀態。

燒成焦屍的阿公仍維持高舉的手勢，令人鼻酸。（取自湖南經視）

打火猛烈，將捲鐵門都燒壞。（取自湖南經視）