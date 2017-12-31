2017年全球至少81記者殉職 逾250人下獄

2017-12-31 03:28

〔中央社〕全球最大媒體記者組織「國際記者聯合會」指出，2017年全球各地至少有81名記者殉職，超過250名記者被關進監牢，與此同時，對媒體工作人員的暴力和騷擾行徑也劇增。

美聯社見到的國際記者聯合會（International Federation of Journalists, IFJ）年度「殺害報告」（Kill Report），IFJ指出，媒體記者在全球各地因鎖定殺害、汽車炸彈攻擊以及受困交火火網等喪命。超過250名記者於2017年被關進監牢。

截至12月29日的記者死亡人數，是過去10年來最低，較2016年的93死減少。最多記者在墨西哥境內遇害，但也有很多記者在阿富汗、伊拉克和敘利亞的衝突區喪生。

IFJ懷疑但無法正式證實，至少有另一名記者於28日伊斯蘭國（IS）自殺炸彈客襲擊喀布爾什葉派文化中心時遇害，那起自殺攻擊造成至少41人死亡。

IFJ主席樂魯斯（Philippe Leruth）表示，記者死亡人數減少「代表下降趨勢，但對媒體的暴力依然高得令人難以接受」。

他說，IFJ發現「最令人憂心的是，這類下降與各國政府採取矯正這類犯罪不受懲罰的任何舉措都無關。」

有8名女記者遇害，其中兩人在歐洲民主國家喪命，包括馬爾他著名調查記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia），遭置放在座車內炸彈炸死。

除性命不保外，IFJ警告指出，「空前人數的記者被關進監牢、被迫逃亡，且自我審查普遍，而殺害、騷擾以及攻擊和威脅獨立媒體卻不受懲罰的情形達到猖狂水準。」

在土耳其，自從2016年7月發生未遂政變以來，官方對媒體的施壓有增無減，安卡拉當局也因大肆把記者下獄而惡名昭彰。約160名記者在土耳其遭關押，占全球總數的2/3。

IFJ也對全球最大民主國家印度表達憂慮，當地頻頻發生暴力民粹主義引發的攻擊記者事件。