哈日迷照過來！550萬顆彩燈 打造日本首都圈最大燈海

東京讀賣樂園的冬季彩燈，使用高達五五○顆LED燈，號稱為首都圈最大規模的燈海。 （記者林翠儀攝）

2017-12-31 23:21

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕由日本國寶級燈光設計大師石井幹子設計的東京「讀賣樂園」彩燈，不但採用了石井開發世界首創的LED寶石彩燈，而且大量使用了8種30色共550萬顆LED彩燈，號稱首都圈最盛大的燈海，每年都能吸引超過60多萬人次入園，欣賞如夢似幻的冬夜景緻。

「讀賣樂園」位於東京都稻城市與神奈川縣川崎市交界的多摩丘陵，從新宿搭京王線電車到讀賣樂園站約半小時車程，有別於散布於東京都內各商圈的彩燈造景，這裡位於丘陵上，不但可以欣賞園內精心布置的彩燈，還能俯瞰東京都的夜景，東京新舊地標東京塔和晴空塔盡收眼底，由於園內還有雲宵飛車、摩天輪等遊樂設施，這裡也是情侶約會的勝地之一。

樂園內布置的冬季彩燈，由日本國寶級燈光設計大師石井設計，石井畢業於東京藝術大學美術系堪稱是日本燈光設計的先驅，70年代受到石油危機的影響，燈飾在日本被批評浪費能源，這也讓她轉戰中東等油元國家，並在國際舞台闖出了名號，80年代反攻回日本，倡導城市照明的重要性，東京塔、台場彩虹橋、姬路城及白川鄉合掌村的燈飾均是出自石井的設計。

石井開發的LED寶石彩燈包括有鑽石、紅寶石、紫水晶等七種寶石，透過各種組合可變換出30種色彩，「讀賣樂園」共設置了糕點區、珠寶區、水舞區、美麗河流區、可愛區、森林區、智慧區等，其中尤以水舞區的以寬60公尺，最高30公尺的177個噴水柱組成，這麼大規模的燈光音樂水舞秀是讀賣樂園能技壓首都圈所有燈海的主要賣點。

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