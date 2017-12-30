南海議題 菲國專家：台灣也應參與協商

2017-12-30 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕南海主權的爭議在過去幾年，因中國的海上擴張與造島工程鬧得沸沸揚揚，明年南海的局勢又會如何？菲律賓海洋事務專家巴童巴卡（Jay Batongbacal）認為，南海在明年應會相對平靜。巴童巴卡更強調，我國應該獲邀參與南海爭議的協商。

根據《中央社》報導，巴童巴卡是菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所所長，他認為，朝鮮半島的危機已成為區域與美國的新焦點，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的立場又親中，加上中國基本上已支配南海，明年的南海預料會相對平靜。

巴童巴卡還認為，杜特蒂在南海的議題上面不斷退讓，已讓菲律賓失去在南海聲索的地物，最後抗爭的陣地只剩黃岩島。巴童巴卡表示，杜特蒂可以與中國修補關係，但不應在國家主權上做出退讓。巴童巴卡說：「維持友誼與捍衛主權可以齊頭並行。」

至於台灣在南海爭議的角色，曾代表菲國參與「南海共同行為宣言」（DOC）協商的巴童巴卡認為，台灣在南海上占有最大的大天然地物「太平島」，因此台灣應該參與南海行為準則（COC）的協商。

巴童巴卡坦承中國是一道很大的阻礙，但只要COC的架構保持開放性，台灣應有以「個體」姿態參與的機會，如同台灣現在以經濟體或其他名義參與亞太經濟合作會議（APEC）等國際組織或場合一樣。