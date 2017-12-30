「龐式騙局」吸金47億 泰詐欺犯判刑1.3萬年

2017-12-30 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕泰國1名詐欺犯普第（Phudit Kittitradilok）以老鼠會的詐騙手法，得手金額1億6000萬美元（約新台幣47.7億元）。泰國法院宣判，普第2653項詐騙罪名和1項洗黑錢罪名成立，刑期共1萬3275年，認罪後減刑至6637年6個月，他得花上數十輩子才能坐完牢，但依照泰國法律，他可能只要關20年就能出獄。

據《曼谷郵報》報導，2015年8月1日至2016年9月1日，34歲詐欺犯普第和同夥，利用龐式騙局（Ponzi scheme，俗稱老鼠會）的手法，並聲稱「能在短時間內暴增獲利」的話術利誘民眾投資他的理財公司的旗下產品，如房地產、外幣、汽車、美容產品等。且利用拉下線的方式，受害者越拉越多，約4萬多人上當受騙，詐騙金額近1億6000萬美元。

2017年8月普第在曼谷惠恭王地區（Huai Khwang）落網，泰國法院昨（29）日判處普第，共計2653項詐欺罪名成立，每個罪名判處5年監禁，及1項洗錢罪名判10年監禁，刑期共長達1萬3275年。由於他認罪，刑期減至6637年又6個月。

據泰國法令，普第涉犯2653件詐騙會被合併為1項罪名處理，加上另1項洗錢罪名，2罪合併，普第很可能只要關押20年就能出獄。而法院也對普第的公司開罰4000萬美元（約12億元台幣），並判普第與其公司必須賠償2653名原告1700萬美元（約5億台幣）。