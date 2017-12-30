時報廣場200萬人瘋跨年 紐約出動最強警力維安

迎接跨年，時報廣場已湧入大批遊客，瀰漫著歡樂氣氛。（路透）

2017-12-30 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜即將來臨，雖然氣象預報出現零下11度的低溫，著名的美國紐約跨年地標時報廣場（Times Square）仍預估將湧入超過200萬人，維安層級也拉到最高，嚴防任何攻擊發生的可能。

綜合媒體報導，受到極地寒流影響，紐約跨年夜氣溫約在零下11度，但體感溫度將是零下23度左右，是紐約近50年最冷的跨年夜，時報廣場上的人群將受到天氣考驗。

與此同時，紐約市警方也派出最嚴格的維安措施，包括大批便衣警、偵爆犬和偵查小組，並安排警車、金屬樁駐守各路口，阻止任何可疑車輛，遊客也要接受檢查哨全身安檢。

紐約市警局局長歐尼爾（James O'Neill）表示，雖然今年沒有收到任何威脅的線報，但紐約在15個月內發生了3次恐攻，今年安排了更多的「輕煙犬」、觀察小組及反狙擊手，為了保險，現場會看到前所未有的強大警力。

不過，即使低溫刺骨加上維安嚴格，還是有大批遊客湧入時報廣場周邊，在跨年前夕就已瀰漫著歡樂氣氛。時報廣場的跨年倒數水晶球也已經設置完畢，要與200萬人潮一同迎接2018的到來。

雖然氣象預報出現零下11度的低溫，著名的紐約跨年地標時報廣場仍預估將湧入超過200萬人，維安層級也拉到最高。（路透）

迎接跨年，紐約市警方也派出最嚴格的維安措施，包括大批便衣警、偵爆犬，遊客過檢查哨時還要進行全身安檢。（美聯社）