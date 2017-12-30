有洋蔥！同事集資送「矯正眼鏡」 新世界讓色盲少年爆淚

美國阿肯色州少年柯爾（Cole Williams）收到同事送的矯正眼鏡後驚訝地嘴巴大張，隨後激動掉下眼淚。（圖截取自Chris Fisher影片）

2017-12-30 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州一名少年柯爾（Cole Williams）從小就患有色盲，世界在他眼中只有黑、灰、白3種顏色，沒想到今年耶誕節，他在速食餐廳工作的同事們偷偷湊錢，買了副至少要價349美元（台幣約1萬元）的昂貴矯正眼鏡送他，柯爾發現禮物是什麼後馬上飆淚、一一擁抱在場同事，暖心影片在網路上感動萬千網友，至今已有84萬次觀看、近5萬次分享，網友紛紛留言：「有人偷加洋蔥」、「真的超級感人」、「真是個超棒的工作團隊！」

綜合外媒報導，影片顯示，柯爾收到禮物後非常好奇地拆著包裝，疑惑自己究竟收到了什麼；在打開盒子的那一刻，他看到眼鏡外殼的標示字樣，馬上抬頭、驚訝地說不出話來，接著激動掉下眼淚，並上前擁抱所有在場的同事，也讓每個人都跟著紅了眼眶。

柯爾接受採訪時表示，戴上眼鏡後，他第一次看到這個世界真實的面貌：「我跟一個同事說，自己從現在開始已經沒有所謂『最喜歡的顏色了』，戴上這副眼鏡改變了一切，我從沒想過原來世界是如此美麗。」

此外，他也笑著補充：「雖然這樣違反遊戲規則，但我還是問了另一個經理，究竟誰是我的耶誕老人？她這才揭曉答案，原來整間店的同事都是我的耶誕老人！」柯爾在去年耶誕節也收到了一份大禮，得到一輛車，但他表示，矯正眼鏡才是他這輩子收過最棒的禮物。

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