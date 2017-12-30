這阿嬤有夠猛 年捕200隻鱷魚為民除害

55歲的哈爾特平均1年捕獵200頭鱷魚。（擷取自《ABC》）

2017-12-30 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州氣候溫暖適合鱷魚棲息，過去常有鱷魚傷人的案例傳出，當地1名55歲阿嬤哈爾特（Julie Harter），擁有政府核發的捕鱷執照，每年平均可抓200隻鱷魚，為居民排除生命威脅。

根據美國廣播公司（ABC）報導，佛州人口約2000萬人，境內的短吻鱷則有約130萬隻，為維護物種間和平，居民平時不得無故侵犯鱷魚棲地，然而，若有鱷魚對人們構成實質威脅，州政府與魚類及野生動物保護委員會便借助民間人士之力，以專業手法捕獵鱷魚並將威脅排除。

報導指出，平時是全職特教老師的哈爾特，就是該州為數不多的「鱷魚捕獵者」，據她表示，這是個無給職的工作，不但沒有薪水，就連健保、員工福利及退休金也通通都沒有，「單純是個合法捕捉鱷魚的工作」。不過，哈爾特捕獲的多數鱷魚都可合法宰殺販賣，按鱷魚身長計價，每呎（約30公分）可賣得5美元（約新台幣150元）。

哈爾特受訪時驕傲地透露，自己是該州為數不多的女性鱷魚捕獵者，還替自己取了個綽號「鱷魚獵捕夫人（Lady Gator Trapper ）」。擁有6名孫子的她，雖投身捕鱷工作多年，但在當地1所中學擔任特教老師的主業亦未曾間斷，她直言，對這樣的生活感到自豪，誓言將繼續努力。