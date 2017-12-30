川普控中國為北韓運油 中官媒嗆：可能是台灣人幹的

疑似為北韓運油的船隻。（法新社）

2017-12-30 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛星拍攝到北韓船隻與中國船隻在海上交易油品，美國總統川普28日發文，指對中國相當失望。中國官媒29日發表社評回應川普表示，請川普先搞清楚情況，說不定是台灣人幹的。台灣網友則笑說，「中國官媒搞台獨抓到了！」也有網友疑惑「原來台灣產油呀」。

中國官媒《環球時報》29日發表社評〈川普總統，請搞準情況再批評中國〉，文中寫道，衛星照片所提供的訊息不完全，不足以從中得出中國向北韓供油的結論，現在海船的國籍不能僅從船體上的標誌以及懸掛的國旗來辨別，因為船隻的所有人、所屬公司的註冊地和所掛國旗通常不一致，因此只憑外觀來確定一隻船的行為與某個國家之間的關係，是十分輕率的。

文中提到，這些走私者有可能來自任何國家和地區，他們有可能是中國人，也有可能是南韓人、日本人、台灣人，或可能是東南亞的走私集團，甚至他們有可能來自西方國家。

《環球時報》說，中國是聯合國安理會常任理事國，他們投票支持對北韓制裁的決議，認真履行這項決議，中國是最全面忠誠於安理會決議文本內容的國家，希望川普和他的執政團隊不要被非理性的輿論綁架。

文章轉載到PTT後，引起網友熱議，認為中國官媒這個時候就會承認台灣不是中國的，與以往強調「一中原則」的標準不同，「抓到了，中國官媒環球時報搞分裂」、「環時是不是兩國論支持者？」、「搞台獨抓到了」、「中國人就打從心底不認為台灣跟他們一國」、「這時候就一邊一國了，廠廠」。有人懷疑，台灣不是產油國，怎麼會給北韓油品，「原來台灣有油」、「原來台灣產油呀」。