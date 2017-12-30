水上三寶？澳洲總理划船違規遭檢舉 慘被罰款寫悔過書

澳洲總理滕博爾沒穿救生衣，違反了澳洲法規，被罰了250澳元（約新台幣5800元）。（圖取自The Australian）

2017-12-30 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理麥肯．滕博爾（Malcolm Turnbull）正享受難得的假期，他在自家豪宅後面划橡皮艇時，花了2分鐘划到20公尺遠的對岸。然而，因為他沒穿救生衣，違反了澳洲法規而被罰了250澳元（約新台幣5800元）。對此，滕博爾接到罰單後只好摸摸鼻子認了，還在臉書上發悔過書表示：「下次一定會穿」

綜合外媒報導，一張滕博爾穿著輕鬆並乘船的照片28日被當地媒體刊出，由於澳洲的新南威爾斯州法律規定，若是船上只有一個人，乘坐小於4.8公尺的小船或是航行200公尺以上的距離的話，必須要穿上救生衣。因此身為澳洲總理的他一違法，馬上就被一旁眼尖的民眾逮個正著，立刻向當局檢舉。

報導指出，滕博爾因此被罰了250澳元（約新台幣5800元），他還在臉書寫悔過書表示，自己當時離海岸就只有20公尺的距離，所以沒穿救生衣，「雖然規定常常看上去很死板，不過這都是為了保證我們安全，所以所有人都應該遵守」。 他還在文尾寫道，自己已吸取到教訓，以後無論離岸多近都會穿上救生衣。