開羅教堂攻擊至少9死 IS宣稱犯案

2017-12-30 05:52

〔中央社〕一名槍手今天在埃及首都開羅南方一間教堂開火，至少造成9人死亡，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。這也是聖戰士最新一起對埃及少數族裔科普特（Coptic）基督徒發動的攻擊。

法新社報導，IS宣稱他們的「士兵」發動這場在開羅南郊赫爾萬區（Helwan）Saint Mina科普特教堂的攻擊。

不過埃及官員對此事件的消息分歧。衛生部發言人麥格海德（Khaled Megahed）告訴國營電視台，槍手在殺害9人及擊傷其他人後，已遭擊斃。

但內政部表示，殺手是一名涉及襲警遭通緝的聖戰士，他在犯案後遭擊傷並被逮捕。

內政部指出，槍手攜有突擊步槍、150發子彈和一枚打算在教堂內引爆的炸彈，槍手在轉往教堂犯案前，已在一間店裡殺害2人，後來在教堂槍殺7人，包括一名警員。

埃及一支IS所轄的團體，過去一年在教堂炸彈、槍擊案裡已殺害數十名基督徒，且揚言對科普特基督圖發動進一步攻擊。今天的攻擊，則是歹徒選在科普特基督徒的耶誕節前犯案；科普特基督徒是1月7日慶祝耶誕。

路透社則報導，據埃及內政部與教堂人員的說法，一名槍手攻擊開羅附近一間科普特教堂及一間科普特基督徒經營的商店，造成至少11死，槍手行兇後遭打傷被捕。

伊斯蘭國（IS）在自身的阿瑪克（Amaq）通訊社所發的聲明宣稱案件是他們所犯，但未提供證據。

早先由維安消息來源及埃及國營媒體的說法，是至少2名攻擊者涉及今天的攻擊，一人被擊斃、一人逃逸。埃及內政部並未說明相關數字為何有異。