美到逆天！ 7歲蘿莉雙胞胎簽約模特兒公司

年僅7歲的雙胞胎莉亞（Leah Rose）和艾娃（Ava Marie），被網友封為「世上最美雙胞胎」。（圖翻攝自clementstwins IG）

2017-12-29 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州橘郡一對今年7歲的雙胞胎莉亞（Leah Rose）和艾娃（Ava Marie），因媽媽從7月開始在Instagram上發布她們的照片迅速爆紅，至今已累積超過14萬3千名粉絲追蹤，被網友封為「世上最美雙胞胎」，目前也跟2家模特兒公司簽約，並成為幾十個童裝品牌與雜誌的代言人。

綜合外媒報導，莉亞和艾娃能快速發光發熱成為媒體當紅炸子雞，全拜野心勃勃的媽媽賈姬（Jaqi）所賜。賈姬日前在部落格寫到：「我向女孩們提出了我的想法，問她們有沒有興趣在游泳課和舞蹈班外，也嘗試看看模特兒的活動？而完全不出所料，她們興奮地跳來跳去，等不及要趕快開始。」

賈姬也補充，女孩們天性就愛在觀眾前表演、博取觀注，而選擇在這個階段讓孩子們出道，是因為她相信「7」是幸運數字，孩子的年紀也開始有了自己的思考與主張，因此決定嘗試看看；雖然雙胞胎一星期得接6份工作，她們卻充分享受每分每秒。

除此之外，雙胞胎的哥哥雀斯（Chase Robert）也是模特兒，和妹妹們一樣簽約了2間模特兒公司，一家五口顏質破表；網友看完照片紛紛驚嘆：「看看俊男美女爸媽，完全不意外小孩長這樣」、「雙胞胎眼睛也太美了吧」、「這家人有夠犯規」、「真是讓人羨慕忌妒恨啊！」

雙胞胎的哥哥雀斯（Chase Robert）也是模特兒。（圖翻攝自clementstwins IG）

雙胞胎一家顏質破表，基因強大。（圖翻攝自clementstwins IG）

媽媽賈姬（Jaqi）野心勃勃，成功為女兒們經營Instagram，吸引10多萬名粉絲。（圖翻攝自clementstwins IG）