踢爆蘋果龜速真相 竟然是個17歲高中生宅男

美高中生從宅男變柯南，踢爆蘋果更新後的龜速真相。（圖擷自ladbible）

2017-12-29 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司承認舊款iPhone的運行速度變慢，是為保護電池的穩定性，引起許多用戶不滿。甚至有美國果粉對蘋果提出集體訴訟，要求賠償9990億美元（近新台幣30兆元）。而揭發蘋果變慢而引發全球關注的，竟然是1名17歲的美國高中生，他扮演柯南的角色查出原因後，在論壇「Reddit」上PO文被網友們瘋傳，最後逼迫蘋果公司承認此事。

據《田納西人日報》報導，田納西州1名17歲巴尼（Tyler Barney），他不僅是高中生，也是個熱愛研究科技的宅男。巴尼回憶當時，自己的iPhone 6s速度變慢，「輸入文字十分痛苦，按一個鍵都要等數秒才有反應。」。

當他更新自己手機iOS系統時，同時拿起他哥哥晚一年購買的iPhone 6手機，發現型號更舊的手機沒有受到影響，他開始懷疑是電池有問題。為找出原因他當起鍵盤柯南，有人建議他更換電池，結果換完電池手機運行速度又恢復正常。

美國時間12月10日，巴尼在「Reddit」上PO文分享他的實驗成果，並懷疑蘋果是故意讓iPhone效能變慢，以避免電池老化讓iPhone突然關機，且製造假象讓消費者以為手機老化，促使消費者換購新機。此貼文掀起外界的廣大迴響，事後蘋果公司20日在科技網站TechCrunch承認此事並發表聲明，引起廣大消費者的不滿。