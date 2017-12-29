不只傻眼還掉下巴 川普在國際舞台的9大奇葩言行

美國總統川普今年5月21日與埃及總統塞西在沙烏地阿拉伯利雅德會面，川普被虧只注意塞西的鞋子比他的亮。（法新社）

2017-12-29 21:55

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國經濟學人曾將川普當選美國總統列為全球10大危機之一，如今川普執政已近滿一年，危機看似並未發生，但奇言怪行卻不少。下為新聞網站Vox整理的川普在國際舞台上的9大奇葩言行：

2017年5月10日，川普與俄羅斯分享有關以色列幹員在伊斯蘭國臥底的機密情報。此舉招致以方警告，也令人擔心他國政府恐因此不願與美國分享機密情報。

2017年7月，川普不當讚揚比老公大20多歲的法國第一夫人布莉姬「身材真不錯」，令人感嘆女性即便貴為總統夫人，也難逃川普的不當讚美。

2017年5月，川普在比利時布魯塞爾的北約高峰會上無禮推開蒙特尼哥羅總理馬爾柯維奇。

2017年1月28日，川普不滿澳洲總理滕博爾與美國前總統歐巴馬就收容難民人數所達成的協議，在兩人通電話時大罵這是他當天打的最不爽的一通電話，然後就把電話掛了。

2017年7月24日，川普為嗆華盛頓郵報竟在推特上自爆中央情報局（CIA）的秘密行動，徒加深與美國情報單位間的齟齬。

2017年10月4日，為轉移焦點，遭外界批評未妥善慰問陣亡戰士家屬的川普，竟不實反控歐巴馬當年也沒安慰兒子死在阿富汗的白宮幕僚長凱利。事實上，歐巴馬曾在白宮舉行陣亡戰士家屬早餐會，凱利曾出席。

2017年7月底，俄羅斯為報復美國制裁而驅逐多名駐俄的美國外交官，川普稍後竟表示要為此感謝普廷，因為普廷幫美國政府解決減少發薪的難題。

2017年6月3日，川普在英國倫敦發生恐攻後在推特上與倫敦市長薩迪．可汗對嗆，不爽恐攻至少造成7死48傷，但薩迪．可汗卻還說「無需擔心」。

2017年5月，埃及總統塞西在與川普會面時大讚川普個性獨特到能為人所不能，而川普的回應竟是「好喜歡你的鞋子」，暗示川普根本沒專心聽對方的發言，只注意人家的鞋比他的亮。