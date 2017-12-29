跳「月球漫步」指揮交通 印度交警：肇事率明顯降低

印度一名交警跳著月球漫步指揮交通。（法新社）

2017-12-29 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕要說起印度最為人所知的交通警察就非他莫屬了！今年38歲的Ranjeet Singh在交通紊亂的十字路口上，除了有條理的指揮交通，加上那「華麗」舞步，儼然讓他成為道路上最吸睛的交通帥警。

根據《法新社》報導，Ranjeet Singh是已故歌手麥可傑克遜（Michael Jackson）的忠實粉絲，他會在指揮交通時跳著麥可傑克遜的招牌舞步－「月球漫步」，他倒退滑步指揮來往的車輛，一跳便是12年，讓不少駕駛都十分有印象，這也讓他成為當地名人，還有超過5萬名臉書粉絲追蹤。

Singh表示，自己年輕時嚮往成為一名專業舞者，但在經歷2名好友因為車禍身亡的事故後，改變決定成為一名交通警察，期望以自身投入，讓交通混亂的印度街道能夠因為他存在，而有所改善。

Singh剛開始當上交警後，他發現有太多人行車衝撞魯莽，時常不注意路況，或是不把交警放眼裡。因此他突發奇想，結合他所愛的舞蹈，跳著月球漫步來指揮交通，他認為這樣能夠吸引用路人的注意，讓他們更加守法。

Singh表示自從他開始邊跳舞邊指揮交通之後，在他經常站崗的印多爾市中心路口的交通肇事率明顯降低。對此，印度一所大學還著手研究Singh的方法是否真的有助於改善交通狀況。不管怎樣，不少網友都覺得這樣的交警十分可愛、有活力。