美孕婦逛超市突陣痛 店員秒變身接生團隊

超市變成婦產科！超市在臉書PO出，艾麗卡母子平安的喜訊，吸引網友們紛紛留言祝賀。（圖擷自El Parian臉書）

2017-12-29 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕生命的誕生總是出其不意！美國加州佛雷斯諾市（Fresno）本週三孕婦艾麗卡（Erica）逛超市時，肚子開始頻頻陣痛，並大叫「我要生了」，超市的店員們紛紛放下手邊工作，變成接生團隊，有人拿吸鼻器讓嬰兒呼吸順暢，有人拿剪刀剪臍帶，有人拿衣服包裹男嬰。整個接生過程被超市內的監視器拍下，且事後店長PO上臉書分享這難忘的體驗，並貼出母子平安的喜訊。

綜合外媒報導，艾爾帕里安（El Parian）超市的老板賽波爾維達（Issamar Sepulveda）回憶當初，美國時間26日晚上7點許，孕婦艾麗卡在超市內喝飲料時，突然她扶著桌子，彎身大叫「老天鵝啊！我快生了！」。賽普爾維達和店員們見狀先報警求助，並發現艾麗卡即將臨盆，他們搖身一變成為接生團隊。

賽波爾維達成為發號施令的主治醫師，她先請店員到超市對面的她家拿吸鼻器，讓嬰兒出生後能呼吸順暢。賽波爾維達想起急迫的生產情況，「她跟屠夫見寶寶快要出世時，她喚廚房的師傅快拿剪刀給我，師傅搞不清楚狀況的回她『要去哪拿啊？』，她只能狂念『剪刀！給我！』，剪刀一來，她立即剪斷臍帶。」，寶寶出生後，屠夫脫下圍裙，並包住他以免失溫。隨後救護車及消防員來到超市，將艾麗卡和男嬰送至醫院。

事後，艾爾帕里安超市的臉書分享接生情況，並形容「所有事情都發生得很快」，但看到生命的誕生令人動容。臉書上不僅釋出店內的監視器拍下孕婦陣痛接生過程的畫面，也貼上母子平安的照片，吸引網友們紛紛留言大讚。

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