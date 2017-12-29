迎新年新抗爭 德最大工會爭取週工時28小時

德「金屬產業工會」也要求6%的加薪幅度，但目前德「金屬業雇主協會」（Gesamtmetall employers' federation）仍只同意加薪2%。圖為12月6號的街頭抗議活動。（圖翻攝自IG Metall Bayern臉書）

2017-12-29 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕為了讓勞工在2018年有個新的開始，德國最大工會「金屬產業工會（IG Metall union）」強力表達他們提出的「每週工作28小時」訴求，並警告雇主未來將會有新一波大規模的罷工抗爭行動，可提前做好心理準備。

綜合外媒報導，「金屬產業工會」有約390萬名在電子與金屬產業中服務的成員，他們認為工時太長會導致勞工無法顧及家庭，因此主張為期2年、每週28小時的工作型態，且雇主不能隨便調降薪資，更得保證2年期限到期後，能恢復成每週工作35小時型態；但此提議引起雇主強烈反彈。

「金屬產業工會」透露，他們目前已和資方展開初步協商，但進展可說是微乎其微，因此決定要在明年開始「展現實力」；工會首席執行長霍夫曼（Joerg Hofmann）指出：「之前協定的不罷工協議將於12月31日到期，因此我們將於明年1月8號展開一波有警告意味的小小罷工；若雇主到1月底還不願面對問題並改變立場，我們就會考慮進行24小時大罷工、或用投票表決的方式進行全面性罷工。」

德國教授霍恩（Gustav Horn）對此表示，他認為每週工作28小時的提議「非常現代化」，雖然這種做法會導致勞動力成本提升，但也能讓企業有效地留下真正頂尖的員工：「我相信未來，表現出色的員工一定會選擇那些工時彈性、能讓自己在私生活與職場間取得平衡的好公司就職。」

但貝倫貝格銀行（Berenberg bank）的經濟學家史密汀（Holger Schmieding）提醒，工時的縮短會對那些努力達到生產量標準而奮鬥的中小企業造成不小衝擊，長期下來對德國經濟造成負面影響：「這種做法（縮短工時）若在整個經濟體中不斷被複製，將來就會造成非常嚴重的損失。」但他仍對「金屬產業工會」為改善勞動環境鋪路的行動表示讚同。