疑接生用力扯 嬰兒「被斷頭」 出來只剩身體

2017-12-29 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷一名將臨盆的婦人前往醫院接受生產手術，但術後卻發現嬰兒遭「斷頭」。只有嬰兒的身體被接生出來，頭部還留在母親體內。

據外電報導，一名30歲的阿根廷婦女雷娜（Reina Natalia Valazquez），在上週一（18）前往「胡安多明戈培隆醫院」（Juan Domingo Peron hospital），準備產出22週大的早產兒，但過程遭不當醫療處理，使嬰兒在生產期間斷頭。雷娜說，她原本要求剖腹產，但院方認為嬰兒身體很小，可自然生產。在接生過程中，雷娜稱感到醫生和助產士用力拉扯嬰兒身體，自己也很疼痛，但醫生「要我閉嘴打開雙腿，且不斷拉扯嬰兒身體直到全部拉出體外，之後他們沒有把完整的嬰兒身體給我看」。雷娜說，她接著被告知「嬰兒的頭還留在子宮內」，嬰兒的頭稍後則隨胎盤排出體外。

醫院院長費南德斯（Jose Fernandez）受訪表示，由於雷娜臨盆時的子宮頸已經擴張到11公分，因此醫生決定部不使用剖腹產手術，也說明「嬰兒因為胎位不正，所以身體比頭先出來，但當時雷娜的子宮頸出現痙攣，擠壓了嬰兒的脖子」，而後助產士發現，嬰兒的頭部被留在母親的子宮裡。

雷娜質疑，為何院方不進行剖腹產，如今發生意外，也未得到院方完整解釋，並說：「我的事可能發生在任何人身上，我希望院方解僱接生我的醫生、取消她的醫生頭銜，她不能再當醫生」。阿根廷檢調則已就事件展開調查。