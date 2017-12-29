生活吃不消！香港年度票選漢字「貴」

2017-12-29 12:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港民主建港協進聯盟（簡稱民建聯）於昨日發佈年度漢字票選結果，由「貴」字奪得第一名，「樓」、「民」則位居於第二、三名。

綜合媒體報導，今為民建聯盟連續第5年舉辦「香港年度漢字」評選，邀請香港民眾在10個漢字中票選，包括「新」、「樓」、「貴」、「風」、「民」、「回」、「創」、「公」、「智」、「判」，歷時1個月投票期間，總共有1萬7711人參與，有效票為1萬7369張，最終結果以「貴」字以4246票當選。

民建聯副主席、立法會議員張國鈞認為，「貴」字正好反映市民對物價飆升的切膚之痛，又說「過去一年百物騰貴，現在吃一個普通的午餐，動輒就是50到60港元（同新台幣約191到229元），一碗牛雜米粉就30多、40元（同新台幣約114到152元），菠蘿包也賣7到8元了（同新台幣約26到30元）。上漲的交通費同樣驚人，要到市區工作的新界居民，每日的交通費起碼40到50元（同新台幣約152到191元）。至於樓價租金，更不用我多說了。」

票選結果中，第二名為「樓」字，共獲得2563張票，則反映人人都希望早日「上車」買樓，實現擁有一個安樂窩的願望。第三名為「民」字則獲得2553票，代表希望政府的施政以民為本，竭力解決房屋問題，並增加福利，照顧老幼，加強扶貧工作。2017年香港前三名年度漢字皆與房價、居住等相關性民生議題有關。