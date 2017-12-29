諾亞方舟遺跡真存在？ 專家：可能在土耳其山上

近期全球100多名研究人員齊聚於土耳其的亞拉拉特山（Ararat，中文聖經譯為亞拉臘山），企圖找出方舟最後的停泊處。（圖取自網路）

2017-12-29 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕聖經中載著動物躲過大洪水的「諾亞方舟」，真的存在於歷史當中嗎？近期全球100多名研究人員齊聚於土耳其的亞拉拉特山（Ararat，中文聖經譯為亞拉臘山），企圖找出方舟最後的停泊處。

綜合媒體報導，聖經裡記載，在大洪水過後第150天，諾亞方舟停靠在土耳其的「亞拉臘山上」。而2010年時有福音派基督教探險家聲稱，在亞拉拉特山上發現方舟的遺址，這群探險家團隊拍下現場的探勘紀錄，並採樣遺址現場的木片，發現年代可以追溯至4800年前，即《創世紀》中所描述的諾亞方舟的存在時期。然而，此研究因缺乏實證，被學界普遍駁斥。

而計畫探索亞拉拉特山的其中一名研究人員艾斯培朗（Raul Esperante）教授，來自基督復臨安息日會（Seventh Day Adventist Church）所資助的加州地球科學研究中心（Geoscience Research Institute），該中心自稱任務是「發現並分享對大自然的理解，以及大自然與聖經裡上帝的啟示有什麼關係」。而對此探索計畫，艾斯培朗表示：「我的目的是勘察亞拉拉特山的各個地點，尋找過去發生過的災難事件的線索。」

然而，卻有學者對此計畫嗤之以鼻，牛津大學古代史講師普賽爾（Nicholas Purcell）認為，這些說法不過是「一般的廢話」。普賽爾說：「如果深達3700公尺的洪水在西元前2800年曾經淹沒歐亞大陸，那埃及、美索不達米亞等已有數百年歷史的複雜社會又是怎麼存活下來？」