港媒報六四死上萬人 驚傳遭中共關切霸道抽稿

1989年六四天安門事件，一名青年隻身抵擋坦克，照片震驚全球。（美聯社資料照）

2017-12-29 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港網路媒體《香港01》日前報導英國檔案館最近公開的六四解密文件，原標題有「逾萬平民死亡」，卻在後來遭刪除。另一間港媒爆料，稱《香港01》創辦人于品海收到「北京上面的人」的訊息後，直接繞過編採部，向技術部門抽稿。香港記者協會也對此發出聲明，懷疑《香港01》遭到「政治審查」。《香港01》執行總編輯戚本業則否認有收過相關電話，諸多揣測是「一派胡言」。

《香港01》反駁：一派胡言

香港《蘋果日報》報導消息人士表示，《香港01》執行總編輯戚本業20日向員工召開會議解釋，並轉述于品海收到電話的消息。但戚本業事後回應，否認有相關人員來電，眾多猜測都是「一派胡言」。《香港01》27日晚間也發出聲明稿指出，事件不存在「政治審查」，只有「品質審查」，稱記協的聲明是不實指控，批評記協越俎代庖，「不需記協指教」。

報導引述《香港01》內部消息指出，本月20日上午刊登2篇文章，其中1則標題為〈英引中國國務院情報 27軍掃射軍人 逾萬平民死亡〉，當日《香港01》創辦人于品海就收到北京《多維新聞》來電，向他轉述「北京上面的人」留意此篇文章，于品海隨即越過編採部，直接向技術部門下達抽稿指令，並在當日下午再度上稿，內容經大幅修改，也將標題中的「逾萬平民死亡」刪除。

香港記者協會也就此發出聲明，指《香港01》根據英國解密檔案製作的六四事件報導，原本要分2天連載，但首日報導上稿後一度遭撤，後續的稿件也隨之擱置，擔心因涉政治敏感議題而遭自我審查。