曾說中川普當選！英靈媒預言：金正恩明年被推翻逃亡中國

帕克預言，金正恩政權將會被推翻，生死不明，恐逃亡到中國。（美聯社）

2017-12-29 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕英國靈媒、預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）在新年的前夕都會做出世界各地重大事件的預言，他日前發布影片，預言明年大事，其中最受關注的是金正恩政權將會被推翻，生死不明，恐逃亡到中國。

帕克過去曾準確預言川普當選、英國脫歐等事件，不過也有沒有實現的預言，像是他說教宗今年會被綁架暗殺、南北韓將統一等，但不對的他也會坦承失誤。

帕克指出，因對北韓的貿易禁運失敗，美國將會攻擊北韓主要的鐵路和橋梁，打擊北韓的交通，藉此阻止物品進入北韓，之後金正恩被人民推翻，生死不明，但他的屍體不會被找到，可能還活著，甚至逃亡至中國。在金正恩的政權被推翻後，流感在全世界大流行，朝鮮擁有大量生化武器，全球的大型流感很可能是發動細菌戰所造成的。

帕克還預言其他比較大的事件，包括恐怖分子攻擊歐洲首都城市可能是倫敦或柏林、世界經濟是史上最糟的一年、對川普的彈劾案以失敗告終、美國軍艦遭到恐怖攻擊、南極洲冰棚大規模碎裂等。

帕克強調，雖然許多預言看似不樂觀，但人民的精神層面會有所成長，讓人們更加團結，並進入黃金時代，尋求人生的真正目的。帕克指出，2018年將是充滿政治動盪和環境危機的一年。