美日跨國民調：超過3成美國人贊同與北韓開戰！

根據一份美日跨國民調顯示，竟然有32.5％的美國人支持美國對北韓展開軍事行動。進行這份民調的機構認為，反戰主張在美國並不具有壓倒性優勢。（圖取自網路）

2017-12-29 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓持續進行核試與試射洲際彈道飛彈恐嚇國際社會，引發了人們對於第三次世界大戰是否一觸即發的恐懼。根據一份美日跨國民調顯示，有32.5％的美國人支持美國對北韓展開軍事行動，進行這份民調的機構認為，反戰主張在美國並不具有壓倒性優勢。

據《NHK》報導，日本民間團體「言論NPO」與美國馬里蘭大學（University of Maryland）合作，針對不斷加速開發核武與彈道飛彈的北韓，於美國與日本同步進行民意調查，此民調於10月到11月時進行，訪查了1000名日本人、2000名美國人。

而針對不斷加速核武與彈道飛彈開發的北韓，美軍是否應進行軍事行動，回答贊成的日本人只有20.6％，卻有32.5％的美國人支持動武，高出日本10個百分點以上。反面來看，反對軍事行動的日本人有48.3％，而美國人則是44.2％。對此民調結果，言論NPO認為，反戰聲浪在美國並不具有壓倒性優勢。

除此之外，在針對阻止北韓核武開發的最有效方法問題上，竟有27.2％的日本人消極地認為「已經無法阻止」，有35.3％的美國人認為應藉由外交手段解決，而回答動武的人僅約10％，顯現即使美國有3成民眾主張開戰，但也明白此為最後手段。最後，針對是否該承認北韓為「擁核國家」，美日都有3成多的人表示贊成。