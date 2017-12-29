傳中國船隻海上偷供北韓石油 川普不滿

2017-12-29 01:52

〔中央社〕美國總統川普今天針對中國船隻在海上供油給北韓的報導表示，他「對中國允許石油輸往北韓感到非常失望」，因為這種作法妨礙以「友好方式解決」平壤政權核子計畫引發的危機。

路透社報導，川普推文說：「逮個正著，對中國允許石油輸往北韓感到非常失望。如果這種情況持續下去，將永遠無法以友好方式解決北韓問題。」

南韓「朝鮮日報」報導，據官員透露，有中國和北韓船隻在海上非法接頭，輸送石油到北韓，自10月以來已約30次。

中國外交部稍早對此表示，並無中國船隻違反聯合國制裁禁令售油到北韓情事。