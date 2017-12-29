阿拉巴馬州將確認 瓊斯當選聯邦參議員

2017-12-29 00:14

〔中央社〕阿拉巴馬州州務卿梅瑞爾今天表示，儘管共和黨候選人摩爾（Roy Moore）昨天提起訴訟，州官員仍將在今天正式確認民主黨候選人瓊斯（Doug Jones）贏得聯邦參議員補選勝利。

摩爾昨天向蒙哥馬利巡迴法院提出申訴，想要阻止阿拉巴馬州選舉審核委員會今天開會認可瓊斯勝選。

梅瑞爾（John Merrill）接受美國有線電視新聞網（CNN）電話訪問時表示：「瓊斯今天將獲正式確認贏得補選勝利」。

隨著瓊斯進入聯邦參議院，共和黨在100席中的多數席次將縮小為51席。