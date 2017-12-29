美國人最欽佩人物 歐巴馬10連霸、希拉蕊22度奪冠

今年美國人「最欽佩」人物榜上，美國前總統歐巴馬力壓現任總統川普，在男性榜達成10連霸，前國務卿希拉蕊則是第22次拿下女性榜第1名。（法新社）

2017-12-29 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕民調公司「蓋洛普（Gallup）」每到年底都會發布美國人「最欽佩」人物榜單，今年排行榜上，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）力壓現任總統川普（Donald Trump），在男性榜達成10連霸，前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）則是第22次拿下女性榜第1名。

美國媒體報導，蓋洛普這份民調始於1946年，至今已進行71次最敬佩男性調查，其中有58次由現任總統拿下第1名。蓋洛普指出，「現任總統通常是贏家，因為他可說是美國最顯赫的人物」，「但總統不得人心時，其他知名或受歡迎的人士就可能拿下第1名。」

歐巴馬已連續10年位居男性榜榜首，雖然支持度不如2016年的22%，但17%的成績仍然勝過川普的14%。川普去年支持度為15%。今年第3名是教宗方濟各，美國副總統彭斯（Mike Pence）以1%支持度並列第7名。

女性榜方面，希拉蕊連續16年拿下第1名，這也是她第22次奪冠，前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）以2%之差位居第2名。現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和英國凱特王妃共5名女性並列第7名。

蓋洛普提到，除了川普以外，沒有拿下第1名的現任總統還有杜魯門（Harry Truman）、詹森（Lyndon Johnson）、尼克森（Richard Nixon）、福特（Gerald Ford）、卡特（Jimmy Carter），以及小布希（George W. Bush）。