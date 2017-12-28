驚！小行星將於29日0時56分 疾速擦過地球

2017-12-28 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕一顆與公車差不多大小的小行星，將於台灣時間29日0時56分，在距離地球僅22萬4000公里處，以時速3萬4000公里的速度，飛過地球與月球之間的空間，這顆小行星是在本月25日耶誕節當天被發現。

根據《每日郵報》報導，命名為「2017 YZ4」的小型小行星，直徑達7公尺到15公尺，如同一輛公車大小，美國太空總署NASA認為，這顆小行星與地球的距離，比安全臨界值的74萬300公里還近，距離地球只有22萬4000公里，因此將其定義為「危險」小行星。

NASA坦言 若撞地球將束手無策

「2017 YZ4」小型行星，是在本月25日耶誕節當天，由美國亞利桑那州的萊蒙調查觀測站（Lemmon Survey Observatory）所發現，NASA指出，如果這顆小行星衝向地球，沒有任何辦法可以改變它的運行軌道，只能緊急疏散衝擊地區人民，以及遷移關鍵基礎設施，來減輕地球上的損害。

美國太空總署提到，任何與地球距離不到965萬6064公里的小行星，都屬近地小行星，若撞上地球將帶來重大傷亡，「2017 YZ4」小型小行星是第一顆比月球距離地球還近的小行星，月球離地球有38萬4400公里；報導指出，2013年2月，一顆流星在俄羅斯車里雅賓斯克城（Челя́бинск）上空爆炸，產生相當50萬噸TNT炸藥的威力，造成1000多人受傷。