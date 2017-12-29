中國醫院被爆「發死人財」 不交錢遺體不給冰

2017-12-29 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕有中國上海的公營醫院近日被爆疑似「發死人財」，有民眾指控在醫院過世的親人遭到「強制消費」，若拒絕付所謂的「穿衣服務」費用，死者遺體就不能放置在醫院太平間的冷藏冰箱，且就算答應了，過程中還會不斷被漫天要價。院方對此則坦承在管理上出現疏漏，並指將停止相關管理公司在該院的任何活動。

上海市一名張姓男子向媒體爆料指出，他的姑姑日前在上海第七人民醫院去世後，院方先是要他為穿衣服務支付人民幣300元（約新台幣1370元），才能讓姑姑的遺體寄放在醫院太平間，之後工作人員協助擦身、穿衣，並提供香燭給家屬燒完後，當遺體要放入冷藏櫃時，又冒出1人說提供給家屬的香燭要另外收費，要價人民幣200元（台幣約913元），當下他向對方要求拿收據，事後也多次投訴要求退款，但都沒得到回覆。

媒體報導指出，有記者實際探訪太平間發現確有此事，且還目擊到要價一路跳到人民幣700元（台幣約3191元），甚至還提供微信支付及支付寶支付等，據投訴民眾指出，去過該院的民眾都有類似遭遇，幾年前的收費還只是人民幣100元，現在卻是胃口越來越大。

針對這起爭議，上海市殯葬管理部門說將密切關注，院方則表示其在太平間管理上存在疏漏，即日起已停止相關管理公司在該院的任何活動，並將太平間項目回收由院方自行管理。