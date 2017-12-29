川普政府高官流動率破紀錄 34％做不到一年

2017-12-29 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任以來，不少白宮高官都做不久就遭撤換，有研究員統計，川普政府第一年的高官流動率，在當代美國史上穩居第一，是前總統歐巴馬的3倍以上。

美國著名智庫布魯金斯研究院的資深研究員凱絲琳．鄧坦帕斯（Kathryn Dunn-Tenpas）追蹤過去30多年歷屆美國總統的白宮人事任命，發現川普上任以來，白宮高官的流動率非常高，她鎖定的61個白宮高層官員已有21人辭職、調職或被開除，算下來共有34％做不到一年，打破先前由前總統雷根保持的紀錄。當時雷根的白宮有17％的高層幕僚在一年內走人。

鄧坦帕斯指出，川普的白宮高層幕僚流動率是舊紀錄的一倍，高得非比尋常，這記錄更是前總統歐巴馬的3倍以上，當年歐巴馬的紀錄是9％，另一位前總統柯林頓則是11％。鄧坦帕斯分析，一般剛上台第一年，用人難免會有失誤，因此，對川普政府的高官流動率偏高其實並不意外，因為他本人對政府公職毫無經驗，加上身邊的人也都是生手，但儘管如此，統計出來的紀錄「實在是高得嚇人。」

鄧坦帕斯也指出，頻頻換人會影響政府穩定，「而且你把一個人從某個要職拉到另一個要職，還會有骨牌效應」。她在研究中也指出，過往在主政第二年，白宮幕僚流動率會更高，像是雷根當年就從17％增為40％，柯林頓則是增加到27％，小布希則是從6％增為27％。

外媒報導也提到，川普在用人上非常堅持己見，包含前總統歐巴馬及他的政權交接團隊主任克里斯蒂（Chris Christie）都曾警告川普別任用弗林，但川普還是任用弗林當國家安全顧問，結果弗林只做了25天就被撤換。而且川普也拒絕延攬曾在選戰時批評他的共和黨人，因此，華府政壇一些有經驗的人也與他保持距離。