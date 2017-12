諾獎紀念劉曉波62歲冥誕 網友籲中國「放了劉霞」

2017-12-28 22:57

〔即時新聞/綜合報導〕今日(28)是中國已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的62歲冥誕,諾貝爾獎官方推特(Twitter)發出當時在典禮上的「空位照」紀念。網友們留言表示感謝,也有人提醒,劉曉波的妻子劉霞仍受中國軟禁。

2010年,劉曉波獲得諾貝爾和平獎,是繼南非總統曼德拉、緬甸民運領袖翁山蘇姬後,第3位在獄中獲獎的人士,也是100多年來首位獲此殊榮的中國人。但劉曉波當時正在獄中服刑,妻子劉霞也遭到政府軟禁,親人更被禁止出席頒獎典禮,主辦單位便以空座椅代表劉曉波,成為該屆典禮最令人印象深刻的畫面之一。

據《中央社》報導,這篇推文提醒世人,劉曉波2010年被授與諾貝爾和平獎時人在獄中,無法出席頒獎典禮,因此典禮中他的位子是一張空椅。而劉曉波今年7月13日在監控及與外界隔絕的情況下過世。

一些網友對這篇推文表達感謝,並回覆「放了劉霞、紀念曉波」,提醒大家劉曉波的妻子劉霞仍被軟禁中。

香港支聯副主席蔡耀昌日前表示,劉曉波逝世已逾5個月,但是劉霞仍遭政府軟禁。他要求北京當局停止監控,尊重和保障她的人身自由,還給她公民應有權利。

We remember Liu Xiaobo who would have been 62 today. Xiaobo was awarded the 2010 Nobel Peace Prize but was unable to attend the ceremony, as he was in prison. An empty chair stood in his place. He passed away while under guard and in isolation on 13 July 2017 pic.twitter.com/Qiq0f86NPI