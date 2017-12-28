諾獎紀念劉曉波62歲冥誕 網友籲中國「放了劉霞」

今日諾貝爾獎官方推特發出當時在典禮上的「空位照」紀念劉曉波的62歲冥誕。（圖擷取自諾貝爾獎官方Twitter）

2017-12-28 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕今日（28）是中國已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的62歲冥誕，諾貝爾獎官方推特（Twitter）發出當時在典禮上的「空位照」紀念。網友們留言表示感謝，也有人提醒，劉曉波的妻子劉霞仍受中國軟禁。

2010年，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，是繼南非總統曼德拉、緬甸民運領袖翁山蘇姬後，第3位在獄中獲獎的人士，也是100多年來首位獲此殊榮的中國人。但劉曉波當時正在獄中服刑，妻子劉霞也遭到政府軟禁，親人更被禁止出席頒獎典禮，主辦單位便以空座椅代表劉曉波，成為該屆典禮最令人印象深刻的畫面之一。

據《中央社》報導，這篇推文提醒世人，劉曉波2010年被授與諾貝爾和平獎時人在獄中，無法出席頒獎典禮，因此典禮中他的位子是一張空椅。而劉曉波今年7月13日在監控及與外界隔絕的情況下過世。

一些網友對這篇推文表達感謝，並回覆「放了劉霞、紀念曉波」，提醒大家劉曉波的妻子劉霞仍被軟禁中。

香港支聯副主席蔡耀昌日前表示，劉曉波逝世已逾5個月，但是劉霞仍遭政府軟禁。他要求北京當局停止監控，尊重和保障她的人身自由，還給她公民應有權利。