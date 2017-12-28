強國熱銷「燈泡棒棒糖」 男子一口塞卡在嘴裡45分鐘

2017-12-28 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國繼「網紅氣球」後，又出現被稱「網紅燈泡糖」的「燈泡棒棒糖」，不少人推崇是「吃得進去，拿不出來」的「神奇糖果」，有網友出於好奇嘗試，沒想到竟卡在嘴裡長達45分鐘，形容是人生第一次體驗到什麼叫「絕望」。

《北京青年報》報導，突然竄紅的燈泡棒棒糖是依照電燈泡的模樣以1：1大小製作，中國網友實驗發現，一旦放進嘴裡，短時間內很難拿出來。一名霍姓男網友26日就在微博公布分享他花了29元人民幣（約130新台幣）在網路買了「燈泡糖」後的可怕經驗。

霍男說，他勉強塞進嘴裡後發現拔不出來，咬也咬不碎只好含著，「我看了下時間，含了45分鐘左右，其間得不停地吸口水加快糖的表面融化，然後使勁拉出來。塞進去的那一瞬間，任何企圖拔出來的辦法都是徒勞，出生到現在第一次體驗到了什麼叫絕望。」

有人問他是否有受傷，霍男回答，他把「燈泡糖」拿出來後，「整個嘴都是酸的」，還說「非常害怕」。有一名網友在這篇發文下留言提醒，「口水可能會流到氣管裡導致窒息，小朋友們千萬不要嘗試。」

北京市首都兒科研究所的侯姓醫師說，「燈泡如果占滿口腔，會造成通氣道阻塞，影響吞嚥、正常呼吸，甚至還有窒息危險，而且，即使等到糖果正常融化，長時間保持一個動作，也會給關節帶來損傷。」